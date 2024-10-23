كلمة السر «همام في امستردام».. دور ندم أيمن القيسوني عن اعتذاره عليه

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أيمن القيسوني عن دور ندم علي اعتذاره عليه بسبب انشغاله بدراسة الماجستير، وذلك خلال لقائه في بودكاست «ابن كارك».

دور ندم أيمن القيسوني عن اعتذاره عليه

وقال أيمن القيسوني: «أنا كنت مرشح في فيلم همام في أمستردام وكنت هعمل دور أحمد السقا لكن وقت أستاذ مدحت العدل قالي فيه دور عايزك فيه، فاعتذرت لأني كنت بدرس الماجستير قلت لازم أركز في التعليم وبعدين نلعب بعد كده».

واضاف أيمن القيسوني: «طبعا بعد ما شفت الفيلم ندمت وكنت عايز أسيب الماجستير.. لكن الحاجات دي ربنا بيبعتلك، في مسلسل يوتيرن كنت هعمل دور واحد تاني قرروا لا هنشيله من الدور ده ونديه الدور الأكبر، فاللي مكتوب لك مكتوب لك، وأنا بأؤمن أن ربنا بديلك الحاجة المناسبة لك».

فيلم «همام في أمستردام»

ويذكر ان فيلم «همام في أمستردام» عرض لأول مرة عام 1999 وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سعيد حامد وﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل، ومن بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد عيد، طارق عبدالعزيز، أيمن الشيوي، محمود البزاوي.

اخر اعمال أيمن القيسوني

وكان اخر اعمال أيمن القيسوني هو مسلسل يوتيرن، الذي دارات احداثه حول "يارا الكردي" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها "يوسف"، والذي تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة "خالد" ابن خالتها الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأي، إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها بالكامل.

أبطال مسلسل يوتيرن

وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.