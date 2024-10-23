نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة رياضة الجيزة يشهد ندوة تثقيفية عن رفع الوعي بمباديء حقوق الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضية بالجيزة، يرافقه الدكتورة هويدا الشاهد رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية بعنوان " رفع الوعي بمباديء حقوق الانسان والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".

حيث تنفذها الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير _ وحدة حقوق الإنسان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة _ الإدارة العامة للأداء الرياضي ظهر اليوم الأربعاء الموافق 23 من أكتوبر 2024 بنادي الصيد الرياضي بالدقي.

وذلك بحضور ايهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، محمد لبنة مدير إدارة الأداء الرياضي، وحاضر باللقاء المستشار وجيه رئيس وحدة حقوق الانسان بالوزارة،

الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.

وتهدف الندوة إلى:

-نشر الوعي عن طريق رفع مستوى الوعي لدى المشاركين بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

-التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر وأهدافها ومحاورها الرئيسية.

-تعزيز المشاركة، أي تشجيع المشاركين على المشاركة الفعالة في جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الفردي والمجتمعي.

-بناء القدرة على فهم الحقوق وكيفية المطالبة بها، وكذلك التوعية بحقوق الآخرين.

-دعم التنمية بتسليط الضوء على العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وكيفية تحقيق التكامل بينهما.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات محمد سعيد مازن وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة _ مدير المديرية، الدكتورة هويدا الشاهد رئيس وحدة حقوق الإنسان، اشراف ايهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، محمد لبنة مدير ادارة الأداء الرياضي، الاشراف من ادارة الاداء الرياضي ( عزه سمعان، د. هند رفاعي، فاطمة عبدالرحيم، سماح يحيى، احمد صبري، حسين جمال، هيثم فؤاد، آية رمضان، اسراء عبدالحكم )، ومن الوزارة الدكتور سامية راضي، لبنى عبدالقادر.

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