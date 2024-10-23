نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المهندسين" تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُنظم النقابة العامة للمهندسين يوم السبت القادم 26 أكتوبر الجاري، إحتفالية كبرى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالنقابة، بحضور نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة ونخبة من الشخصيات العامة.



ستتضمن الاحتفالية لقاءً مفتوحًا مع اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج- الخبير العكسري والمفكر الاستراتيجي، كما تتضمن جلسة حوارية مع عدد من أبطال القوات المسلحة، الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم اللواء المهندس حسين مسعود، واللواء أركان حرب مهندس عصام عبد الحليم، واللواء بحري أركان حرب محمود متولي، واللواء أركان حرب مهندس محمد نادر عبدالوهاب.

الأمين العام للمهندسين: النقابة حريصة على الاحتفال بانتصار أكتوبر.. وبرنامج حافل للاحتفاء بالذكرى الواحد والخمسين للعبور

من جانبه أكد المهندس محمود حامد عرفات- الأمين العام لنقابة المهندسين، حرص النقابة على الاحتفاء بهذا النصر العظيم سنويًا، وتكريم أبطال قواتنا المسلحة، وتسليط الضوء على بطولات الشعب والجيش المصري، وتعريف المهندسين بمختلف فئاتهم العمرية وخصوصا الشباب منهم ببطولات الآباء والأجداد والتذكير بتضحياتهم، ما يساهم في رفع الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الشابة من المهندسين.



كما كشف "عرفات" عن بعض تفاصيل برنامج الاحتفالية قائلًا:"سيتخلل الجلسات الحوارية عرض أفلام تسجيلية قصيرة حول بعض المعارك والبطولات النادرة التي شهدتها الحرب ومعركة العبور.

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