نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني سلام رئيسا لتصديري الغزل والمنسوجات لثلاث سنوات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - محمد أحمد_ فاز المهندس هاني سلام ، برئاسة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لمدة ثلاث سنوات، في الانتخابات التي أُجريت أمس الثلاثاء، بمقر المجلس، كما تم اختيار محمد يوسف كوكيل أول، و محمد عشرة كوكيل ثانٍ، بينما شغل عمرو العيسوي منصب أمين الصندوق.

وجاء تشكيل المجلس بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، وفقاً للقرار رقم 148 لسنة 2024.

ويضم المجلس نخبة من المتخصصين في قطاع الغزل والمنسوجات، بينهم هاني سلام من شركة “دنتيل سلامتكس”، ومحمد يوسف من “الشركة الدولية للغزل”، وعمرو العيسوي من “شركة فلمارنايل”، إضافة إلى أعضاء بارزين من شركات كبرى مثل “الرباعية للنسجيات” و”قزمان للغزل والنسيج”.

وأشاد المجلس بقرار الوزير بإعادة تشكيله، مؤكداً أن المجلس الجديد يمثل جميع المنتجات الحيوية في القطاع، بما يشمل غزول القطن، البوليستر، الأكريليك، والأقمشة المختلفة، بما يعزز من توجه القطاع نحو زيادة الصادرات وتطوير الإنتاج المحلي.

و شهد قطاع الغزل والمنسوجات ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التصدير، حيث بلغت صادراته 1.2 مليار دولار في عام 2023، بنمو قدره 5%. وحقق القطاع نحو 730 مليون دولار حتى أغسطس 2024، مع توقعات بزيادة الصادرات بنسبة 10% لتصل إلى 1.23 مليار دولار بنهاية العام.

من جانبه ، قال هاني سلام، إن المجلس سيعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وتوجيهها نحو الأسواق الخارجية، مع التركيز على دمج منتجات القطاع في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقات التجارية، وتطور البنية التحتية، التي تسهم في جذب الاستثمارات ودعم دور مصر في السوق العالمي.

ونوه سلام باستعداد المجلس لتنظيم العديد من الأنشطة الترويجية خلال الربع الأخير من 2024، بما في ذلك المشاركة في الدورة الثامنة من معرض “ديستنشن أفريكا” في نوفمبر، الذي يجذب نحو 200 مشتري دولي، وتنظيم الدورة السادسة من معرض “إيجي هوم تكس” في ديسمبر.

وأكد تركيز المجلس على تعزيز الاستدامة في القطاع عبر مبادرات تهدف إلى تمكين المصانع من الحصول على شهادات الجودة المعتمدة، فضلاً عن مواصلة التزامه بزيادة الصادرات المصرية، مع التركيز على التطوير المستمر وتعزيز التعاون الدولي لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر إشراقاً.