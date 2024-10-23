مال وأعمال

مدبولي: 112 جامعة عاملة في مصر بطاقة استعابية مليون طالب…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: 112 جامعة عاملة في مصر بطاقة استعابية مليون طالب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، ارتفاع عدد الجامعات العاملة مصر، إلى 112 جامعة منهم 28 حكومة، 84 جامعة خاصة ودولية وأهلية معاهد عليا.

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60% من الطلاب بالكليات العلمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلوات

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وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن هذه الجامعات استقبلت مليون طالب، 60% منهم  التحق بالكليات العلمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكليات التطبيقية.

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29 ألف طالب التحقوا بكليات الطب هذا العام

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ولفت إلى أن عدد خريجي كليات الطب منذ 5 سنوات كان لا يتجاوز 9 آلاف طالب فقط، بينما هذا العام التحق بكليات الطب 29 ألف طالب.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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