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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: 112 جامعة عاملة في مصر بطاقة استعابية مليون طالب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، ارتفاع عدد الجامعات العاملة مصر، إلى 112 جامعة منهم 28 حكومة، 84 جامعة خاصة ودولية وأهلية معاهد عليا.
60% من الطلاب بالكليات العلمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلوات
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن هذه الجامعات استقبلت مليون طالب، 60% منهم التحق بالكليات العلمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكليات التطبيقية.
29 ألف طالب التحقوا بكليات الطب هذا العام
ولفت إلى أن عدد خريجي كليات الطب منذ 5 سنوات كان لا يتجاوز 9 آلاف طالب فقط، بينما هذا العام التحق بكليات الطب 29 ألف طالب.
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