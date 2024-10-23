نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض مسلسل "6 شهور".. كزبرة يوجه رسالة لـ نور النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض منذ سويعات مسلسل 6 شهور، علي منصة watch it، والذي يسجل أولى بطولات النبوي المطلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

كزبرة يوجه رسالة لـ نور النبوي

و وجه الفنان أحمد بحر، الشهير بـ كزبرة، رسالة دعم إلى صديقه الفنان نور النبوي، ونشر صورة لـ نور، وعلق: «مبروك يا صاحبي مسلسل تحفة.. 6 شهور دلوقتي متاح»، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل مسلسل 6 شهور

يعرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي، ويشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

نور النبوي وكزبرة في الجزء الثاني من فيلم الحريفة

ويذكر ان الصديقان نور النبوي وكزبرة يواصلان حاليا التحضير للجزء الثاني من فيلم الحريفة والذي يأتي بعنوان الريمونتادا، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي شبابي كوميدي، يستكمل رحلة ماجد الذي يقدم شخصيته نور النبوي وأصدقائه في المدرسة، بعد تحقيقهما البطولة في الجزء الأول، حيث تزيد أحلامهم في الجزء الثاني.

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم الحريفة 2، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، سليم الترك، نور إيهاب، عبدالرحمن محمد، وفراس سعيد، فيما انضم عدد من الأبطال الجدد إلى العمل ومنهم نورين أبو سعدة ودونا إمام، وسيشهد الفيلم ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأسماء جلال، ومن تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.