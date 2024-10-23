نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية التركية تعلن انتهاء الحادث الأمني في أنقرة وتكشف عن عدد الضحايا.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي قايا، خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الأربعاء، إن رجلا وامرأة نفذا الهجوم المسلح على مقر شركة "توساش" للصناعات الجوية في العاصمة أنقرة وتم تحييدهما.

وقال الوزير التركي إن عدد الضحايا ارتفع إلى 4 حتى الآن بالإضافة إلى 14 مصابا 3 منهم بحالة الخطر الشديد.

وأكد علي ييرلي قايا أن "السلطات تواصل التحقيقات لمعرفة هويات المنفذين ومعرفة الجهات التي ينتمون إليها وعندها سنعلن الجهة التي تقف خلف الهجوم".