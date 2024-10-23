نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام وحقائق لا تفوتك من تاريخ السوبر المصري قبل قمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن استاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ديربي جديد بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والاهلي في تمام الثامنة من مساء يوم الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري.

الزمالك حسم تأهله لنهائي السوبر المصري عقب تفوقه على بيراميدز بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، فيما صعد الأهلي بعد فوزه على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

أرقام مثيرة من تاريخ السوبر المصري

- الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري عبر التاريخ بـ14 لقبًا، ويليه الزمالك بـ4 ألقاب

- الزمالك أول بطل لكأس السوبر المصري عام 2001 على حساب غزل المحلة.

- حازم إمام نجم الزمالك صاحب أول هدف في بطولة السوبر في مرمى غزل المحلة عام 2001

- الأهلي الأكثر مشاركة في السوبر المصري برصيد 18 مرة، ويليه الزمالك في المركز الثاني بـ11 مرة.

- 5 أندية توجت بكأس السوبر المصري (الأهلي 14 لقبًا – الزمالك 4 ألقاب – المقاولون – حرس الحدود – الجيش)

- الأهلي حصد أول ألقابه في بطولة السوبر المصري عام 2003 على حساب الزمالك.

- 14 مدربًا حصدوا كأس السوبر المصري عبر التاريخ 8 أجانب و6 مصريين منذ إنطلاق البطولة 2001.

- البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس السوبر بـ4 ألقاب.

- مارسيل كولر يسعى لمعادلة رقم جوزيه حيث يمتلك 3 ألقاب حاليًا في بطولة السوبر المصري.

- حسام عاشور أكثر اللاعبين تتويجًا باللقب بـ8 ألقاب مع الأهلي

- الزمالك الأكثر حصولًا على المركز الثاني في بطولة السوبر المصري بـ7 مرات.

- عبدالله السعيد هو الهداف التاريخي لبطولة السوبر المصري برصيد 3 أهداف.

- أكبر فوز في نهائي السوبر كان 4 – 2، وفاز به المقاولون على الزمالك عام 2004، والأهلي على فيوتشر العام الماضي.

