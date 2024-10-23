نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يحذر الزمالك من العصبية قبل نهائي السوبر ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك الأول، تحذيرًا للاعبيه من الانفعال أو الاعتراض على قرارات الحكم في مواجهة الأهلي المرتقبة في نهائي كأس السوبر المحلي، المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وأكّد جوميز على أهمية التركيز على الأداء فقط وتجنب الانسياق وراء أي استفزازات قد تؤدي إلى الحصول على بطاقات صفراء، بهدف الحفاظ على صورة إيجابية للفريق خلال القمة.

كما شدد جوميز على ضرورة استغلال الفرص الهجومية المتاحة للتسجيل، فيما طالب المدافعين باليقظة التامة أمام المرمى وتجنب الأخطاء التي قد تكلف الفريق كثيرًا في هذه المواجهة الحاسمة.

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي غدًا الخميس على ملعب محمد بن زايد.