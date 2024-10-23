نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ردة فعل مثيرة من نجم الأهلي بعد قرار استبعاده من مواجهة الزمالك بنهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من مصطفى شوبير عن رد فعله بعد إبلاغه بقرار مشاركة محمد الشناوي بدلًا منه في مباراة الزمالك بنهائي بطولة السوبر المصري، التي ستقام غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وصرح المصدر، بأن مصطفى شوبير تلقى الخبر من المدرب السويسري مارسيل كولر الذي أكد له أنه كان على ثقة كاملة في أدائه خلال مباراة نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا، لكنه أوضح أن قرار مشاركة محمد الشناوي في النهائي ضد الزمالك قد تم اتخاذه مسبقًا وهو محسوم. وقد تقبل شوبير وجهة نظر كولر باعتباره المسؤول الأول عن الفريق والأمور الفنية، وأبدى تمنياته لزميله محمد الشناوي بالتوفيق في المباراة المرتقبة.

شوبير أمام سيراميكا والشناوي في النهائي

اتخذ مارسيل كولر في وقت سابق قرارًا بأن يحرس مصطفى شوبير مرمى الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، بينما تم تحديد محمد الشناوي ليكون حارس الفريق في المباراة النهائية ضد الزمالك.

ترتيب حراس الأهلي في السوبر المصري

وفقًا لقرار الجهاز الفني، جاء ترتيب حراس مرمى الأهلي في بطولة السوبر المصري كالتالي:

محمد الشناوي : الحارس الأول.

: الحارس الأول. مصطفى شوبير : الحارس الثاني.

: الحارس الثاني. حمزة علاء : الحارس الثالث.

: الحارس الثالث. مصطفى مخلوف: الحارس الرابع.

ويُعد مصطفى شوبير من أبرز الحراس الشبان في الدوري المصري حاليًا، حيث تم استدعاؤه لمعسكر المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، وذلك تقديرًا للأداء المميز الذي قدمه مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب محمد بن زايد.