نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء الصربي: "بريكس" هي البديل الحقيقي للاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح نائب رئيس وزراء صربيا ألكسندر فولين في مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، بأنه لا يرى مستقبلا في الاتحاد الأوروبي، وأن "بريكس" أصبحت بديلا حقيقيا وموثوقا للاتحاد الأوروبي.

وقال فولين لوكالة "نوفوستي" على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في قازان: "أنا شخصيا لا أرى مستقبلا في الاتحاد الأوروبي، ولا أرى مستقبلا لصربيا في الاتحاد الأوروبي، لكنني أشعر بالقلق أيضا بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه كمنظمة".

وأضاف: "إذا أوقفنا كل عملنا تجاه الاتحاد الأوروبي وقلنا "ما حدث قد حدث، فهذا سيكون تصرفا غير مسؤول بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن "مجموعة بريكس مهمة للغاية فقد أصبحت بديلا حقيقيا للاتحاد الأوروبي. منذ عامين لم يكن أي بديل للاتحاد الأوروبي، والآن هناك بريكس، كمنصة جديدة تماما، وبديلا حقيقيا وموثوقا".

وقال إنه يتوقع "الكثير" من القمة، بما في ذلك المقترحات والأفكار الجديدة، وكذلك ما ستفعله الدول الرائدة في مجموعة "بريكس" بعد ذلك.

وأضاف: "نتوقع أن نرى مقترحات جديدة، وأن نرى أفكارا جديدة، وأن نرى ما هي الخطوة التالية لدول بريكس الرائدة. العملة المشتركة؟ وهل سيكون هذا نوعا من التحالف الأقوى؟ لا تزال بريكس بمثابة منصة. هذا ليس تحالفا اقتصاديا، بل هو منصة. وليس لديها أي مؤسسة مشتركة، سننتظر ونرى".

و "بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وكانت في البداية تضم روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في العام 2011، نومع بداية العام 2024، انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا كأعضاء كاملي العضوية في المجموعة.

وتعتبر هذه القمة التي تقام في قازان هي الأولى التي يشارك فيها الأعضاء المنضمون حديثا، والتي من المتوقع أن يحضرها ممثلون عن أكثر من 30 دولة.

ووصل العديد من قادة الدول الأعضاء أمس إلى مدينة قازان على غرار الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.