نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: جوميز صديقي.. ومن الممكن عودتي مرة أخرى للتدريب في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث البرتغالي روي أجواش مدرب الزمالك السابق، عن مباراة الزمالك ضد الأهلي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال أجواش في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "من الصعب جدا أن نقول ماذا سيحدث غدا، ولكنني أعتقد أنه بعد فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، أصبح الآن واثقا جدا من نفسه وهذا قد يحدث الفارق".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "بالطبع أعرف جوزيه جوميز بشكل أفضل لأنه برتغالي وصديقي ايضا، وأتمنى أن يفوز ولكن أود أن أقول أن كولر مدرب جيد أيضا وهو بطل في الأهلي وقام بعمل جيد جدا ويجب عليهما احترام بعضهما البعض، سنرى ما سيحدث، أعتقد أنها ستكون مباراة متقاربة للغاية ربما تسجل فيها أهداف قليلة لكنني آمل أن تكون الاجواء جيدة".

وأختتم حديثه قائلًا: "بالحديث عن مصر، الحقيقة أنني أنتظر الفرصة المناسبة، لقد كنت سعيدا جدا في مصر خاصة مع الزمالك، ويتصل بي بعض الاشخاص ويسالونني عما إذا كنت أرغب في الذهاب هناك مرة أخرى، بعض الفرص قادمة لكن لا شيء قريب حتى الان سنرى ما إذا كان من الممكن العمل هناك مرة أخرى والفوز بالالقاب والفوز بالمباريات، إنها وظيفة التدريب، أفضل ما استطيع ان افعله".