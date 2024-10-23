نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجل.. الشناوي وإمام وأفشة يتواصلون مع لاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ثلاثي النادي الأهلي تواصلوا مع زملائهم من نادي الزمالك.

ثلاثي الأهلي يتواصل مع لاعبي الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "تواصل محمد الشناوي مع عدد من لاعبي الزمالك على رأسهم شيكابالا للاطمئنان على الثلاثي المحتجز وبلغهم الشناوي تضامن لاعبي الأهلي مع زملائهم في الزمالك".

وأختتم: "محمد مجدي أفشة وإمام عاشور أيضًا تواصلوا مع بعض لاعبي الزمالك مؤكدين لهم تمنيات لاعبو الأهلي بإنتهاء أزمة ثلاثي الزمالك".