نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم لايبزيج بهدف في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق لايبزيج الألماني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت أحداث مباراة ليفربول ضد لايبزيج في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

بدأت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد لايبزيج، بتفوق هجومي من جانب الريدز ونجحوا بالفعل في تسجيل هدف أول.

ونجح اللاعب داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدف التقدم في شباك لايبزيج الألماني، عند الدقيقة 27 من الشوط الأول بأسيست من النجم المصري محمد صلاح.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد لايبزيج؛ بتقدم الريدز بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق ليفربول تسجيل هدف ثان لقتل المباراة واستغلال الفرص.

وسدد اللاعب أليكسيس ماك أليستر نجم خط وسط فريق ليفربول كرة قوية عند الدقيقة 70 من الشوط الثاني ولكنها ارتطمت بالقائم.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع؛ لتنتهي أحداث مباراة لايبزيج ضد ليفربول بفوز الأخير بهدف دون رد.