نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق السيد: معترض على تعيين حكام مصريين لنهائي السوبر والأجنبي أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعترض طارق السيد نجم الزمالك السابق وعضو لجنة الكرة بالنادى على قرار لجنة الحكام باختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي في المباراة المقرر لها غدًا الخميس بالإمارات.

أضاف نجم الزمالك السابق خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" كل التقدير والاحترام للحكام المصريين وأنا معترض على التحكيم الأجنبي والحكام المصريين قدموا مستوى سيئ في الموسم الماضي".

وواصل:" كان لزامًا عن لجنة الحكام تتجنب الدخول في صداع وتسند نهائي السوبر المصري بين الأهلي إلى حكام أجانب خاصة أنها مباراة مهمة ويشاهدها الجميع في دولة الإمارات".

و أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى أمين عمر، لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر المصرى غدا بالإمارات بين الأهلى والزمالك، على أن يدير الحكم الدولى محمود ناجى مباراة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا.