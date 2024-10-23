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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليفربول ضد لايبزيج | دوري أبطال أوروبا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد لايبزيج مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024.. تحتضن مدينة لايبزيج الليلة مواجهة نارية تجمع بين ليفربول ولايبزيج، حيث يسعى الريدز إلى مواصلة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا. ومع غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف ليفربول، تقع على عاتق محمد صلاح مسؤولية كبيرة في قيادة الفريق لتحقيق الفوز. فبالإضافة إلى مهاراته الفردية العالية، يقف صلاح على بعد هدفين فقط من تسجيل هدفه الخمسين في المسابقات الأوروبية، وهو إنجاز سيجعله يدخل تاريخ النادي من أوسع أبوابه.

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مباراة ليفربول ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

متى موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟

يشهد ملعب "ريد بول أرينا" الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ولايبزيج. تأتي هذه المباراة في وقت حرج لكلا الفريقين، حيث يسعيان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي ستقربهما من التأهل إلى الدور المقبل. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، خاصة وأن كلا الفريقين يعتمدان على خط هجوم قوي ومدربين يتمتعون بخبرة واسعة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة ليفربول ولايبزيج المثيرة عبر شاشة قناة "بي إن سبورتس 2"، حيث تنقل الشبكة القطرية مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا في منطقتنا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبزيج



من المتوقع أن يدفع المدرب الهولندي آرني سلوت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى كيليهر خط الدفاع ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون خط الوسط جونز، جرافينبيرش، سوبوسلاي خط الهجوم محمد صلاح، جاكبو، جوتا

ترتيب فريقي ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، وفي جعبته 6 نقاط، جمعهم من مباراتين أمام إي سي ميلان وبولونيا، بينما يحل فريق لايبزيج في المركز الـ31 دون نقاط.