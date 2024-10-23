نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الدوما الروسي يعتزم غدًا النظر في التصديق على اتفاقية الشراكة مع كوريا الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر في مجلس الدوما الروسي أن المجلس قرر النظر في مسألة التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية في 24 أكتوبر.

وقال المصدر: "غدا، ستبدأ الجلسة العامة بدراسة التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية كوريا الشمالية".

وأفاد رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي بأن اللجنة أوصت في وقت سابق بأن يصادق مجلس الدوما على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية. مؤكدا أن القرار اتخذ بالإجماع.

وأكد سلوتسكي أن الاتفاق يضع الأساس لشراكة استراتيجية شاملة بين موسكو وبيونغ يانغ تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وعلى أساس الرغبة في إقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف الشهر الجاري إلى مجلس الدوما مشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية للتصديق عليه.

وينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية الموقعة في بيونغ يانغ في 19 يونيو 2024".

وتهدف هذه الاتفاقية إلى أن تحل محل المعاهدة الأساسية، معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين الموقعة في 9 فبراير 2000.

وستكون مدة المعاهدة الجديدة غير محدودة وستدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليها.

وتنص المادة الرابعة من هذه المعاهدة على أنه إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم من قبل أي جهة ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم الطرف الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.