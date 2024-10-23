نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات في تل أبيب بعد انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة Rt مساء اليوم الأربعاء، بأن صفارات الانذار دوت في مناطق وسط إسرائيل والشارون وهرتسيليا ونتانيا شمال تل أبيب.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها بين الساعة 20:33 و20:34 في عدة مناطق بوسط البلاد، تم رصد إطلاق أربع قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها، ورصد سقوط البعض الآخر، لا تزال التفاصيل قيد الفحص".