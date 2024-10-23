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انفجارات في تل أبيب بعد انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات في تل أبيب بعد انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة Rt مساء اليوم الأربعاء، بأن صفارات الانذار دوت في مناطق وسط إسرائيل والشارون وهرتسيليا ونتانيا شمال تل أبيب.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها بين الساعة 20:33 و20:34 في عدة مناطق بوسط البلاد، تم رصد إطلاق أربع قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها، ورصد سقوط البعض الآخر، لا تزال التفاصيل قيد الفحص".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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