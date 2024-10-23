موفدة إكسترا نيوز: كلمة الرئيس السيسى فى قمة بريكس وصفت الصراعات فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - قالت الإعلامية حور محمد، موفدة قناة إكسترا نيوز فى روسيا، إنه بمجرد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مكان انعقاد قمة بريكس 2024، حضر جلستين، الجلسة الأولى كانت تجرى بشكل محدد، حيث تضمنت كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأخرى للرئيس السيسي ثم انتقلا بعد ذلك إلى جلسة مغلقة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تلا ذلك جلسة عامة حضر فيها كل رؤساء مجموعة بريكس والوفود المشاركة في هذه القمة، تحدث فيها بوتين عن قضايا عدة، كذلك تحدث الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي وتحدث رئيس جنوب أفريقيا في هذه الجلسة، وكان للرئيس السيسي كلمة في غاية الأهمية.

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصفت الآن الوضع المحتدم والصراعات التي تحدث حاليا في الشرق الأوسط، وكيف أنها ألقت بظلالها على الساحة الاقتصادية والسياسية وتأثيرها بشكل كبير على الدول النامية.