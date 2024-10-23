كريم بدوي:10 مليارات جنيه قيمة دعم المواد البترولية شهريا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال المهندس كريم بدوي ، وزير البترول الثروة المعدنية، إن دعم الدولة للمواد البترولية يقدر بنحو 10 مليارات جنيه شهريًا.

وأضاف بدوي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أنه لا زيادة لأسعار المحروقات خلال 6 أشهر المقبلين.

وكان قد أشار وزير البترول إلى أن شركة إيني تستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، ووصول الحفار إلى الحقل ديسمبر 2024، لحفر بئرين بمعدلات إنتاج حوالي إلى 220 مليون قدم مكعب في اليوم، بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر، متابعًا “بجانب عودة عمل 3 حفارات، بالإضافة إلى حفارين إصلاح الآبار لشركة (عجيبة) للبدء بأعمال الحفر”.