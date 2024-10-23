بي بي تستثمر 800 مليون دولار لزيادة إنتاج حقل ريفين بحوالي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة النفط البريطانية بي بي ، إن الشركة تستهدف زيادة إنتاج النفط من مناطق البحر المتوسط.

وأضاف زكي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن هناك حفار للشركة موجود في منطقة البحر المتوسط يعمل على برنامجين الأول لزيادة إنتاج حقل ريفين، والثاني للاستكشاف، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 800 مليون دولار.

ولفت الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط: إلى أن هدف البرنامجين زيادة معدلات إنتاج حقل ريفين بنحو 200 مليون قدم مكعب، والبدء في برنامجين استكشافين بعد ذلك.

وأكد أن استثمارات الشركة جاءت نتيجة الثقة في قطاع البترول المصري، والتعامل كشريك على المدى الطويل وليس مستثمر.