انت الأن تتابع خبر «وصفة للعروسة الجديدة»... ضعي ملعقه عصير ليمون على كريم بانثينول مستمتعي بترطيب البشره وتفتيح ثلاث درجات افضل من المكياج... طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد كريم بانثينول من أبرز المنتجات المستخدمة للعناية بالبشرة بفضل خصائصه المتعددة التي تساعد في ترطيب البشرة وتهدئتها، و يتميز بتركيبته الغنية بفيتامين B5، الذي يعزز تجديد خلايا الجلد ويحافظ على نضارتها، مما يجعله مناسبا للاستخدام اليومي لجميع أنواع البشرة، و بفضل هذه الخصائص، يساهم بانثينول في تقليل الجفاف والاحمرار، ويساعد في تهدئة التهيجات التي قد تحدث بسبب التعرض للعوامل البيئية المختلفة مثل الشمس والرياح، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.
كريم بانثينول لتجديد خلايا البشرة
- إلى جانب الترطيب، يمتلك كريم بانثينول القدرة على تعزيز تجديد الخلايا، مما يجعله مثاليا لتقليل ظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، و يمكن استخدامه كقاعدة للعديد من الخلطات الطبيعية، مثل خلطه مع زيوت طبيعية أو مكونات أخرى، لتحسين فعالية العناية بالبشرة، و يحتوي بانثينول على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة بعد التقشير أو التعرض لأي عوامل مهيجة، مما يجعله خيارا مثاليا للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.
خلطة بانثينول مع عصارة الليمون لتفتيح البشرة
- يمكن تحضير وصفة منزلية فعالة لتفتيح البشرة باستخدام كريم بانثينول مع عصير الليمون الغني بفيتامين C، المعروف بخصائصه المبيضة والمضادة للأكسدة، و يمزج مقدار قليل من كريم بانثينول مع بضع قطرات من عصير الليمون الطازج، ثم يطبق الخليط على الوجه لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر، و تساعد هذه الوصفة في توحيد لون البشرة وتقليل البقع الداكنة، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد التطبيق لحماية البشرة من أي تأثيرات سلبية، و ينصح بالمواظبة على هذه الوصفة لتحقيق أفضل النتائج.