انت الأن تتابع خبر «وصفة للعروسة الجديدة»... ضعي ملعقه عصير ليمون على كريم بانثينول مستمتعي بترطيب البشره وتفتيح ثلاث درجات افضل من المكياج... طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد كريم بانثينول من أبرز المنتجات المستخدمة للعناية بالبشرة بفضل خصائصه المتعددة التي تساعد في ترطيب البشرة وتهدئتها، و يتميز بتركيبته الغنية بفيتامين B5، الذي يعزز تجديد خلايا الجلد ويحافظ على نضارتها، مما يجعله مناسبا للاستخدام اليومي لجميع أنواع البشرة، و بفضل هذه الخصائص، يساهم بانثينول في تقليل الجفاف والاحمرار، ويساعد في تهدئة التهيجات التي قد تحدث بسبب التعرض للعوامل البيئية المختلفة مثل الشمس والرياح، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

كريم بانثينول لتجديد خلايا البشرة

إلى جانب الترطيب، يمتلك كريم بانثينول القدرة على تعزيز تجديد الخلايا، مما يجعله مثاليا لتقليل ظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، و يمكن استخدامه كقاعدة للعديد من الخلطات الطبيعية، مثل خلطه مع زيوت طبيعية أو مكونات أخرى، لتحسين فعالية العناية بالبشرة، و يحتوي بانثينول على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة بعد التقشير أو التعرض لأي عوامل مهيجة، مما يجعله خيارا مثاليا للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

خلطة بانثينول مع عصارة الليمون لتفتيح البشرة