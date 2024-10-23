نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. حزب الله اللبناني ينعي رئيس المجلس التنفيذي بالحزب هاشم صفي الدين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نعى "حزب" الله اللبناني رسميا رئيس المجلس التنفيذي بالحزب هاشم صفي الدين. وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء أمس الثلاثاء عن اغتياله.
وقال الحزب في بيانه: "ننعى إلى أمة الشهداء والمجاهدين، أمة المقاومة والانتصار قائدا كبيرا وشهيدا عظيما على طريق القدس رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة العلامة هشام صفي الدين رضوان الله تعالى عليه. والذي ارتحل إلى ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين راضيا مرضيا صابرا محتسبا، في غارة صهيونية إجرامية عدوانية"
وأضاف: "لقد التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الاسمى والاغلى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه، وكان منه بمنزلة أبي الفضل العباس عليه السلام من أخيه الإمام الحسين عليه السلام، فكان أخاه وعضده وحامل رايته، ومحل ثقته، ومعتمده في الشدائد والكفيل في المصاعب، مضى على ما مضى عليه البدريّون ناصرًا لدين الله، تقيًا، صالحًا، رائدًا، مدبّرًا، مديرًا، قائدًا وشهيدا".
وتابع: "لقد قدم سماحة السيد هاشم صفي الدين جلّ حياته في خدمة حزب الله والمقاومة الإسلامية ومجتمعها وأدار على مدى سنوات طويلة من عمره الشريف بمسؤولية واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته العاملة في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة قريبا من مجاهديها، لصيقًا بجمهورها محبا لعوائل شهدائها حتى حباه الله بالكرامة شهيدًا في قافلة شهداء كربلاء النورانية".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء أمس الثلاثاء، اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لـ "حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، خليفة حسن نصر الله.