نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام تركي: مقتل 2 من منفذي هجوم أنقرة والثالث يحتجز رهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام تركية عن مقتل 2 من منفذي هجوم أنقرة والثالث يحتجز رهائن.

الأمين العام للناتو: ندين الهجوم في أنقرة ونتابع التطورات عن قرب

وأعرب الأمين العام للناتو، عن إدانته للهجوم الإرهابي في أنقرة، مؤكدًا أنه يتابع التطورات عن قرب.

وخلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، شهدت تركيا، هجوم إرهابي استهدف الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء في أنقرة خلف قتلى وجرحى حسب تقارير أولية.

وأفادت وسائل إعلام تركية أنه سمع دوي انفجار وإطلاق نار في منشآت الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء بأنقرة، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار كان انتحاريا.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع ضحايا بين شهداء وجرحى. وذكرت وكالة الأناضول أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.

وقال قايا: "تعرضت منشآت الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (TUSAŞ) في منطقة كهرامان كازان بأنقرة لهجوم إرهابي.. وللأسف، هناك شهداء وجرحى في أعقاب هذا الهجوم. نسأل الله الرحمة لشهدائنا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات، ونرجو الاعتماد فقط على التصريحات الصادرة من المصادر الرسمي".