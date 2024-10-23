عاجل- هجوم إرهابي على منشآت صناعات الطيران والفضاء في أنقرة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - هجوم إرهابي على منشآت صناعات الطيران والفضاء في أنقرة (فيديو)

شهدت العاصمة التركية أنقرة حادثًا إرهابيًا هز منشآت شركة «أنقرة كهرمانكازان» لصناعات الطيران والفضاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفيما يلي تفاصيل هذا الهجوم الإرهابي وتداعياته حسب ما نقلته وكالة الأناضول ووزارة الداخلية التركية.

تفاصيل الهجوم الإرهابي

نشرت وكالة الأناضول التركية مقطع فيديو لموقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت «أنقرة كهرمانكازان» التابعة للشركة المساهمة التركية لصناعات الطيران والفضاء. وقع انفجار عند بوابة مدخل الشركة، أعقبه دوي طلقات نارية، مما أثار حالة من الفوضى والتوتر. تم توجيه الموظفين إلى الملاجئ لأسباب أمنية، فيما هرعت قوات الأمن وفرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى مكان الحادث.

تحقيقات النيابة العامة

أكد وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن نائب رئيس النيابة و8 مدعين عموم تم تكليفهم بالتحقيق القضائي من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة للتحقيق في هذا الهجوم الإرهابي. وتسعى السلطات إلى كشف ملابسات الحادث ومعرفة الجهة المسؤولة عنه.

تصريحات وزير الداخلية

صرح وزير الداخلية، علي يرلي كايا، بوقوع هجوم إرهابي على شركة الصناعات الجوية التركية المساهمة (TAI)، وأسفر الهجوم عن سقوط شهداء وجرحى. وأضاف أن الجمهور سيتم إبلاغه بالتطورات، داعيًا إلى أخذ تصريحات المصادر الرسمية بعين الاعتبار.

ردود فعل المسؤولين

أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجير، عن أسفه لما حدث ودعا الله لحماية المهندسين والباحثين الأتراك. أكد كاجير أن تركيا لن تتراجع عن مسيرتها في صناعة الدفاع والتحول التكنولوجي الوطني، مشددًا على أن هذه الجهود هي المفتاح لاستقلال تركيا التام.

مكافحة التضليل الإعلامي

وأصدرت مديرية مركز الاتصالات لمكافحة التضليل التابع للرئاسة بيانًا يدعو إلى تجاهل الادعاءات التي لا أساس لها حول ما حدث في مرافق شركة «TAI» في كهرمانكازان. وجاء في البيان أن التصريحات الرسمية فقط هي المعتمدة ويجب أخذها بعين الاعتبار.