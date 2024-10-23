مال وأعمال

رئيس الوزراء: نتناقش مع صندوق النقد لمراجعة توقيتات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نتناقش مع صندوق النقد لمراجعة توقيتات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة ستنظر مع صندوق النقد الدولي مراجعة توقيتات ومستهدفات مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال المراجعة الرابعة للصندوق.

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وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن ذلك جاء تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المستهدفات مع صندوق النقد الدولي في ضوء المتغيرات المتسارعة.

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وتابع: هذا البرنامج تم وضعه في توقيت الأزمة التي بدأت بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الكبيرة التي كانت تواجه مصر، لذلك تم وضع البرنامج بناءًا على مستهدفات وتوقيتات محددة طبقًا لهذه الظروف.

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وأضاف: أنه استجد على الحكومة جميع الأحداث الأخيرة المتلاحقة سواء حرب غزة أو لبنان، وتداعيات ذلك على المنطقة، إضافة إلى تراجع دخل قناة السويس ما أثر بشكل مباشر على مصر.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستنظر مع صندوق النقد الدولي مراجعة توقيتات ومستهدفات مصر من البرنامج خلال المراجعة الرابعة للبرنامج بعد انتهاء اجتماعاته في واشنطن مباشرة.

وأضاف: أن آليات المراجعة الرابعة تهدف إلى بحث المستجدات، ورؤية الحكومة بما يتوافق مع المصلحة المصرية، وهدف النمو الاقتصادي، وتقليل الآثار الاجتماعية على المواطن.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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