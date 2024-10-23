غروب بيروت والشتاء الأخير يفوزان في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة

القاهرة - محمد ابراهيم - توج فيلمان بجائزتين في الدورة الـ15 من مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة بفلورنسا- إيطاليا الذي اختتم فعالياته يوم أمس الأحد 20 أكتوبر، وهما جائزة Best Off لأفضل فيلم قصير لفيلم الشتاء الأخير للمخرج حيدر داوود، وتنويه خاص بجائزة فريق العمل لفيلم غروب بيروت للمخرجة دانيلا اسطفان، والفيلمان من توزيع MAD Solutions وهما:

تفاصيل فيلم “غروب بيروت”

فيلم غروب بيروت من تأليف وإخراج ومونتاج دانيلا اسطفان، وبطولة مارلين نعمان، وبيو شيهان، وجو ماكغاري، وسلمى شلبي، ومدير التصوير فاطمة رشا شحادة وموسيقى حياة سليم. تدور أحداثه حول مونيا، فتاة في منتصف العشرينيات من عمرها تبحث عن قطتها في شوارع بيروت المدمرة. ويرافقها صديقها المقرب غادي، المهتم أكثر بمغازلة الصحافية البريطانية، بينما يجدوا نفسهم أيضًا يحاولون العثور على ما تم أخذه منهما.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان إنترفيلم السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، ثم شارك في عدة مهرجانات دولية مثل مهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن، ومهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، وارتفع رصيد جوائزه إلى سبعة جوائز دولية.

تفاصيل فيلم “الشتاء الأخير”

فيلم الشتاء الأخير من كتابة وإخراج وإنتاج حيدر داوود، ويشاركه التأليف محسن أحمد، ومن إنتاج ستوديو إنديلاق IndieLag Studio وبمشاركة محسن أحمد، وحيدر داوود، ودانيل وألينا فاسيلكا.

تدور أحداثه بعد أربع سنوات من أول زيارة لمحسن إلى السويد، إذ يعود لزيارة صديقه حيدر الذي يعاني مع مشاعر الحنين لوطنهما في السعودية. يخوضان معًا الشتاء الأخير في السويد، معززين روابطهما في ظل الشوق والتغيير.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ثم شارك بعدها في عدة مهرجانات منها مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ومهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان أفلام السعودية.