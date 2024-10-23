العالم اليوم - سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج "ايه دي ان اتش للتموين"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:25 مساءً - أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إدراج شركة "ايه دي ان اتش للتموين" بعد طرح عام أولي ناجح، اجتذب طلبا قويا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع تجاوز الاكتتاب فيه أكثر من 15 مرة، واجتذب طلبا يزيد عن 13 مليار درهم.

ويعد هذا الطرح الثامن من نوعه للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والإدراج الثالث والعشرين في عام 2024، ما يعكس الثقة القوية في سوق العاصمة المالي، باعتباره المنصة المفضلة للشركات التي تسعى للحصول على فرص النمو داخل الإمارات وخارجها.

كما يُظهر الطرح ثقة الشركات المدرجة في البنية التحتية القوية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والتزام السوق بتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "انضمام الشركة إلى عائلة سوق أبوظبي للأوراق المالية يوفر قيمة مضافة للسوق، ويتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى قطاع ديناميكي يتمتع بإمكانيات نمو قوية، تساهم في تعزيز سوق رأس المال في أبوظبي".

وتوقع أن تعمل ايه دي ان اتش للتموين على تلبية الطلب المتزايد وتحقيق استراتيجيات النمو في السوق، مع استمرار توسع قطاع المأكولات والمشروبات في الدولة والمنطقة، بسبب تطور التركيبة السكانية ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى التطلع إلى استمرار نجاح الشركة وتطورها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.