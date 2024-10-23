قريبا.. هاني شاكر يتحدث عن تقديمه لأغانى جديدة باللهجة اللبنانية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان هاني شاكر عن نيته في تقديم أغانى جديدة باللهجة اللبنانية قريبًا، وذلك خلال حلوله ضيفًا فى لقاء خاص على قناة الحياة، على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32.

هاني شاكر يتحدث عن تقديمه لأغانى جديدة باللهجة اللبنانية

وقال هاني شاكر: تقديمى لألبوم جديد باللهجة اللبنانية لم يكن صعبا بالنسبة لى، ولكننى أحببت تقديم شىء جديد يليق بجمهور اللبناني، وأحضرحاليا لأغانى جديدة باللهجة اللبنانية سأعلن عنها قريبًا.

حفل هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية

سبق، وأحيا هاني شاكر حفلا أمس ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور جماهيري كبير وقدم شاكر عدد من أغانيه الشهيرة التي يحبها الجمهور تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي، ومنها أحلف بسماها وغيرها من الأغاني الوطنية، منها الشهيد وبحبك يا لبنان والهوية عربي.

اخر اعمال هاني شاكر

وكان آخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنية «يا ويل حالي»، التي طرحها الأيام الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية

كلمات أغنية "يا ويل حالي" لـ هاني شاكر

"ع بالي ع بالي، العمر غالي

يا ويلي يا وحالي شو صاير في

أنا ع بالي ع بالي تبقى العمر غالي

يا ويلي يا ويلي، والحالي شو صاير فيه

أنا قدام الشكل الحلو بسكت، ما بعرف غازل

سبحان الله اللي كلمه شو بحكي

ده أحكي أنا قربان من تمي الحكي

نظره عيني ملبكي من قلبك

لما تضحي قلبي بينم لي هنا

ع بالي ع بالي تبقى العمر غالي

يا ويلي، والحالي شو صاير في

أنا ع بالي ع بالي في

أنا عمر غالي وحالي شو صاير."