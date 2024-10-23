ندوة نقاشية تجمع يوسف الشريف ونيللي كريم وكريم الشناوي عن الدراما والمجتمع

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك النجم يوسف الشريف للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حيث يشارك في ندوة عنوانها الفن والدراما وعلاقتها بمجتمعنا وهل الإنتاج كافي في هذه النوعية؟



الندوة يتشارك فيها النجم يوسف الشريف والنجمة نيللي كريم والمخرج كريم الشناوي ولن يكتفي الشريف بهذا بل سيحضر افتتاح المهرجان ويشارك في العديد من فعالياته ويشاهد عدد من الأفلام المعروضة خلاله أيضا.



الجدير بالذكر أن يوسف يواصل تصوير فيلمه الجديد " ديربي الموت".

مع المخرج أحمد نادر جلال ومن إنتاج هيئة الترفيه السعودية.



في الوقت نفسه كان معالي المستشار ترك ال الشيخ قد أعلن منذ اسبوع عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك عن مسلسل جديد للنجم يوسف الشريف بدعم من موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه المسلسل سيتم عرضه بعد الموسم الرمضاني.

