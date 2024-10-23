جيش الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريا بصفوفه في معارك بجنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 22 عسكريا بصفوفه في معارك جنوبي لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي وقت سابق؛ هاجم جيش الاحتلال مواقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية ومقرات قيادة لحزب الله بالضاحية.

كما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه في أعقاب معلومات استخباراتية دقيقة، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي يوم الاثنين أحد المواقع واغتال خليل محمد أمهز القيادي في وحدة حزب الله الجوية (127)، في منطقة الهرمل بلبنان.

ويعد أمهز مصدرًا مهمًا لوحدة حزب الله الجوية، المسؤولة عن تطوير وإطلاق طائرات بدون طيار متفجرة وجمع معلومات استخباراتية عن إسرائيل، وفق ما ذكر موقع آرتيس شيفا.

وعلى مدار الشهر الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على عشرات الأهداف التابعة لهذه الوحدة.