رويترز: انفجار في مقر شركة للصناعات الجوية في تركيا وسماع إطلاق نار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - أعلنت وكالة رويترز للأنباء، وقوع انفجار في مقر شركة تركية في أنقرة وسماع إطلاق نار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الأربعاء، عن سقوط ضحايا في هجوم وصفه بـ"الإرهابي" على مقر شركة توساش للصناعات الجوية في العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن انفجاراً قوياً وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة، وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وقالت تقارير إعلامية إن الهجوم "انتحاري"، وإن مجموعة مسلحة من 3 أشخاص جاءوا بمركبة تجارية، وقاموا بتفجير سيارة أولاً ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت متواجدة في الموقع، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، لم يتم الكشف عن حصيلتهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بوابة متضررة واشتباكاً قريباً في موقف للسيارات، فيما ذكرت وكالة الأناضول أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وصول تعزيزات عسكرية إلى موقع الأحداث مع أنباء عن وجود رهائن واستمرار الاشتباكات ووقوع انفجار جديد.

والشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (TUSAS- توساش) واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، وتنتج KAAN، أول طائرة مقاتلة وطنية في البلاد، من بين مشاريع أخرى، وتغطي منشآت الشركة ما مساحته 5 ملايين متر مربع في مدينة أنقرة.