الكويت تطلق خدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - اعلن الدكتور محمد الوسمي وزير العدل والأوقاف الكويتي ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدء العمل بخدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأشار الوسمي الى المباشرة بتقديم الخدمة على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة الكويتية بما يسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة لتحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية شاملة.

يذكر أن الكويت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بتجريم الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين , وأنشأت وحدة متخصصة بوزارة الداخلية في عام 2015 ، كما اعتمدت استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في فبراير 2018 ، وكلفت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة لكويت خالية من هذه الظاهرة .