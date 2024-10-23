ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية

ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسيةارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة اليوم الأربعاء، إذ تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الغموض الذي يكتنف الأوضاع العالمية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط واقتراب الانتخابات الأمريكية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2749.82 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2764 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 34.67 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ أواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.. وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1033.88 دولار للأوقية.. وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1078.72 دولار.