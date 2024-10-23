اليحيا: الكويت منارة للأمل ويدُ عونٍ لمن هم في أمسِّ الحاجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا، اليوم الثلاثاء، إن دولة الكويت بصفتها عضوا فاعلا في منظمة الأمم المتحدة تقوم بدور بارز في تعزيز أجندة المنظمة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليحيا بمناسبة (يوم الأمم المتحدة) الذي أحيته بعثة الأمم المتحدة لدى دولة الكويت تحت عنوان (استدامة السلام والأمن) برعايته وحضور نائب الوزير السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.

وذكر أن الاحتفال بهذا اليوم يشكل منبرا مناسبا لتجديد دعم دولة الكويت لما تقوم به الأمم المتحدة من جهود مقدرة في سبيل خدمة الإنسانية باعتبارها حجر الزاوية للعمل الدولي متعدد الأطراف فما من منظمة عالمية أخرى تمتلك ما لدى الأمم المتحدة من شرعية وقدرة على الحشد في سبيل العمل الجماعي.

وأضاف أن هذه المناسبة تعد فرصة سانحة لتجديد التزام المجتمع الدولي بأهداف ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل عماد العمل الدولي المشترك ونبراسا مضيئا وأساسا "ننطلق منه لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من حفظ وصون السلم والأمن".

وأكد أن دولة الكويت بصفتها عضوا فاعلا في الأمم المتحدة تؤمن إيمانا راسخا بأهمية العمل الدولي المشترك فقد حرصت منذ انضمامها للأمم المتحدة في عام 1963 على تقديم الدعم والمساندة لكافة الجهود والأنشطة التي تبذلها وترعاها المنظمة خاصة في المجالين الإنساني والتنموي لكل ما من شأنه تحقيق الازدهار والنماء لشعوب العالم وتخفيف المعاناة عن أولئك المنكوبين جراء الأزمات الإنسانية فقد كانت منارة للأمل ويد عون لمن هم في أمس الحاجة إليها بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو خلفيتهم مجسدة بذلك روح وجوهر الأمم المتحدة.

وأوضح أن إسهامات دولة الكويت لا تقف عند تقديم المساعدات الإنسانية بل حملت الكويت راية الدفاع عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وحرصت على تعزيز الدبلوماسية الوقائية وتغليب مبدأ الحوار والمصالحة ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار لاعبة بذلك دورا بارزا في تعزيز أجندة الأمم المتحدة من أجل عالم أكثر سلاما وأمانا.

وجدد حرص دولة الكويت على حفظ السلم والأمن الدوليين لرفع المعاناة عن الشعوب المتضررة وتعزيز التنمية المستدامة وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وقال وزير الخارجية إن دولة الكويت مستمرة في عملها كشريك فاعل وموثوق للأمم المتحدة من خلال تقديم الدعم وتعزيز الشراكة مع أجهزتها الرئيسية لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق الأهداف النبيلة التي ننشدها جميعا فالشراكة بين دولة الكويت والأمم المتحدة "شراكة من أجل السلام والازدهار للكويت والمنطقة والعالم أجمع".

وأشاد بدور المنظمة وإسهامها منذ نشأتها عام 1945 في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي وإرساء مبادئ العمل المشترك والتعاون لتحقيق رفعة الشعوب وازدهارها مؤكدا أن شعار الاحتفالية (استدامة السلام والأمن) مواتيا لما يمر به العالم من تحديات جسيمة وغير مسبوقة للسلم والأمن الدوليين وفي واقع بات متشبعا بالصراعات والتوترات المهددة للاستقرار فقد أصبح دور الأمم المتحدة في حل النزاعات وحفظ السلام وبنائه وتعزيز الحوار أكثر أهمية من أي وقت مضى.

واستذكر بكثير من الفخر والامتنان الموقف البطولي والتاريخي للأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة في دعم دولة الكويت لاستعادة سيادتها وحريتها في عام 1991 ذلك الموقف الذي يعد أحد أبرز النماذج الرائدة لدور الأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين وأحد أصدق التجارب وأنجحها في هذا الإطار.

وأكد دعم دولة الكويت ومساندتها لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في تحقيق أهدافها ومقاصدها الخيرة لخدمة شعوب العالم وتحقيق تطلعاته وغاياته فالعالم اليوم بات يقف على أعتاب حقبة جديدة بتحديات جديدة "تستوجب منا تجديد التزامنا بالسلام كركيزة أساسية نبني عليها ازدهارنا الجماعي وأمننا المستدام".

من جانبها قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر في كلمة مماثلة إن دولة الكويت بالتزامها وجهودها وإيمانها بضرورة احترام المواثيق الدولية اضطلعت بدورها في السلام والأمن وظلت شريكا أساسيا للأمم المتحدة في رحلة السلام والتنمية.

وأعربت الطاهر عن فخرها بالتعاون الوثيق مع حكومة دولة الكويت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كركيزة أساسية لإرساء أسس سلام مستدام فقد قدمت الدعم المادي والمساندة لمشاريع التنمية والعمل الإنساني للشعوب المتضررة خلال مسيرة طويلة ظلت ومازالت تقف شاهدا على إيمان لا يتزعزع بضرورة التكاتف والعمل المشترك.

وذكرت أن وكالات الأمم المتحدة تعمل في شراكة حقيقية مع حكومة وشعب الكويت في مجالات متعددة مثل تنويع الاقتصاد وتمكين الشباب والصحة والتعليم والعمل على قضايا المناخ وحقوق الإنسان والحوكمة وغيرها.

وأوضحت أن في العام الماضي وحده "شهدنا تعاونا ملحوظا في مجالات عدة بما في ذلك دعم الحوكمة والشفافية مما ساعد الكويت على تحسين ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد" إضافة إلى الابتكار في التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كما تم العمل على السياسات الخاصة بالطفولة وصحة كبار السن وتعزيز السياسات الاقتصادية والمشاريع البيئية مثل مبادرة العواصف الرملية وحملة التشجير في الكويت.

وأضافت أن دولة الكويت تحتل اليوم المرتبة الأولى في مؤشر السلام العالمي لعام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 25 على مستوى العالم مما يعد إنجازا كبيرا يبرز المسؤولية العميقة التي تقع على عاتق دولة الكويت كقائد للسلام في المنطقة.