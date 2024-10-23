أخبار اليمن : تزرع في اليمن: 8 أسباب ستشجعك على تناول هذه البذرة

تزرع في اليمن: 8 أسباب ستشجعك على تناول هذه البذرةتعتبر بذور دوار الشمس مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية ويمكن أن تكون إضافة رائعة للنظام الغذائي اليومي.

وتوفر هذه البذور الصغيرة العديد من الفوائد الصحية، مما يجعلها وجبة خفيفة أو مكونًا مثاليًا لأطباق مختلفة. وعلى ذمة موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك ثمانية أسباب مقنعة لإدراج بذور دوار الشمس في الروتين اليومي:

1-مصدر غني بالدهون الصحية

تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة الصحية، وخاصة أحماض أوميغا-6 الدهنية، والتي تعد ضرورية لوظائف المخ ونمو الخلايا. يمكن أن يساعد تناولها باعتدال في دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات في الجسم.

2-مصدر ممتاز للبروتين

تعتبر بذور دوار الشمس مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، مما يجعلها خيارًا رائعًا للنباتيين وأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم للبروتين. يساعد البروتين في إصلاح العضلات والنمو ووظائف الجسم بشكل عام.

3-غنية بالفيتامينات والمعادن

إن بذور دوار الشمس غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين E والمغنيسيوم والسيلينيوم. يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة، ويحمي الخلايا من التلف، بينما يلعب المغنيسيوم والسيلينيوم أدوارًا حاسمة في وظائف العضلات والمناعة وصحة القلب.

4-دعم صحة القلب

تحتوي بذور دوار الشمس على فيتوستيرول، وهي مركبات تساعد على خفض مستويات الكوليسترول. كما أن الجمع بين الدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة في هذه البذور يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5-تعزيز وظيفة المناعة

تساهم المستويات العالية من فيتامين E والزنك والسيلينيوم الموجودة في بذور دوار الشمس في تقوية جهاز المناعة. يعمل فيتامين E على تعزيز الاستجابة المناعية للجسم، بينما يدعم الزنك والسيلينيوم نمو الخلايا المناعية ووظيفتها.

6-تحسين صحة الجلد

لأنها غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية، تساعد بذور دوار الشمس على تغذية البشرة، والحفاظ عليها ناعمة ومرنة. كما أن محتواها من فيتامين E، على وجه الخصوص، معروف بخصائصه الواقية للبشرة، حيث يساعد على منع الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وتعزيز المظهر الشبابي.

7-التحكم في وزن الجسم

على الرغم من صغر حجمها، فإن بذور دوار الشمس تشبع الجسم بشكل كبير بسبب محتواها من البروتين والألياف والدهون الصحية. إن تضمينها في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في التحكم في الشعور بالجوع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ودعم التحكم في الوزن عند تناولها باعتدال.

8-دعم صحة العظام

تعتبر بذور دوار الشمس مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم والفوسفور، وهما معدنان ضروريان للحفاظ على عظام قوية وصحية. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في منع المشكلات المتعلقة بالعظام ودعم كثافة العظام بشكل عام، وخاصة لدى كبار السن.

كيفية إضافة بذور دوار الشمس إلى نظامك الغذائي

بذور دوار الشمس متعددة الاستخدامات ويمكن دمجها بسهولة في وجبات مختلفة. أضفها إلى السلطات أو الزبادي أو العصائر أو دقيق الشوفان للحصول على دفعة من القرمشة. يمكنك أيضًا الاستمتاع بها كوجبة خفيفة مستقلة أو كجزء من مخاليط المكسرات محلية الصنع. تذكر أن تستهلكها باعتدال، فهي غنية بالسعرات الحرارية.*وكالات

