بوتين يقترح تأسيس منصة مالية جديدة لمجموعة بريكس لدعم الاقتصادات الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بعض الدول أظهرت استدامة في النمو وذلك بفضل السياسات المتبعة على المدى الطويل، مضيفا أنه في عام 2024 - 2025 سيصل نمو مجموعة بريكس إلى 3.8% بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بين 3 إلى 3.2% والقدرة الشرائية بنهاية عام 2024 ستصل إلى 36.7% ما يزيد عن مقدارها لدى الدول السبع حيث كان حوالي 30% في عام 2023، وكذلك تزيد المؤشرات الأخرى بما في ذلك قدرة العمل لنتمكن من استخدام كل قدرات التنمية الدائمة والحفاظ على النمو الاقتصادي.

دعا بوتين خلال قمة مجموعة بريكس، إلى ضرورة تكثيف التعاون في مجال التقنيات والتعليم واستكشاف المقدرات وفي مجال التجارة والمال.

واقترح بوتين تأسيس منصة مالية جديدة لمجموعة بريكس لدعم الاقتصادات الوطنية؛ لتؤمن الموارد لدول الجنوب العالمي والشرق، لافتًا إلى مناقشة مبادرات والموافقة عليها، وتابع: "الحديث يدور الآن عن القيمة المضافة وزيادة التجارة الإلكترونية والتعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة بناء على مسار إقامة منظومة أكثر عدالة وبقواعد واضحة لكل الدول".

وأضاف الرئيس الروسي: "سننظر في تعاون دول بريكس مع منظمة التجارة العالمية، وكذلك النظر إلى المنظومة الاقتصادية بحيث نتمكن من تخطي كل الصعوبات فيما يتعلق بالمنافسة في الأسواق".