انت الأن تتابع خبر غزة تناشد العالم لإرسال الأكفان لستر أجساد الشهداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يستجب المجتمع الدولي لاستغاثات سكان قطاع غزة والعاملين في القطاع الصحي، ولم تتمكن كل المنظمات والقوانين من ايقاف المجازر وحملات الإبادة التي يتعرضون لها، في ظل الوحشية التي يمارسها الاحتلال دون رادع.

ووسط العجز العالمي، ناشدت وزارة الصحة في غزة العالم "الذي فشل بتوفير الحماية والمأوى لسكان غزة ولم يستطع إدخال الغذاء والدواء بأن يبذل جهده لإرسال الأكفان لستر أجساد الشهداء".

من ناحية ثانية، أخلت قوات الاحتلال بالقوة عيادة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ولليوم الـ19 على التوالي تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا ومناطق متاخمة له، وارتكبت مجازر مروعة بحق السكان والنازحين في المنازل ومراكز الإيواء، واعتقلت أعدادا من الرجال، وأجبرت نساء وأطفالا على النزوح القسري.

كما قصفت المدافع، منازل في مشروع بيت لاهيا، مما أدى إلى اندلاع حرائق فيها.

هذا واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفتهم في حي التفاح شرق مدينة غزة.