العالم اليوم - بعد تأكيد إسرائيل مقتله.. من هو هاشم صفي الدين؟

انتم الان تتابعون خبر بعد تأكيد إسرائيل مقتله.. من هو هاشم صفي الدين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي تفاصيل تتعلق بعملية تصفية صفي الدين، مؤكدا أنه تم القضاء عليه قبل ثلاثة أسابيع.

من هو صفي الدين؟

- وفق الجيش الإسرائيلي، فإن صفي الدين كان عضوا في مجلس الشورى وهو المنتدى العسكري والسياسي الأعلى في حزب الله والمسؤول عن اتخاذ قرارات الحزب وسياسته.

- صفي الدين هو ابن خالة نصر الله، ووصفه الجيش الإسرائيلي بأنه كان ذو تأثير كبير على عملية اتخاذ القرارات في الحزب في مواضيع مختلفة وخلال أوقات غياب نصر الله عن لبنان وقام بأعماله.

- صفي الدين يشبه نصر الله في العديد من الجوانب، بما في ذلك شكله وطريقة حديثه، وقد تم إعداده منذ عام 1994 لتولي قيادة الحزب، عندما عاد من قُم الإيرانية لتولي رئاسة المجلس التنفيذي.

- طوال السنوات الماضية، أشرف صفي الدين على إدارة العمليات اليومية لحزب الله، بما في ذلك إدارة مؤسساته وأمواله.

- كان صفي الدين مسؤولا عن تنفيذ السياسات الداخلية وتطوير الهيكل الإداري لحزب الله.

- تعززت مكانة صفي الدين داخل الحزب بفضل علاقاته الوثيقة مع القيادة الإيرانية، حيث درس في قُم وتواصل مع كبار المسؤولين في طهران.

- زواج ابن صفي الدين من ابنة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والذي قتلته الولايات المتحدة في ضربة دقيقة، عزز من مكانته، مما جعله الخيار الطبيعي لخلافة نصر الله.

- تم تصنيف صفي الدين كإرهابي من قبل الولايات المتحدة في مايو 2017.

بدايات صفي الدين مع "حزب الله"

- ولد صفي الدين عام 1964 في بلدة دير قانون النهر، في الجنوب اللبناني.

- في الثمانينات، انطلق صفي الدين إلى مدينة قُم بإيران، مع قريبه حسن نصر الله، للدراسة الدينية.

- في عام 1983، تزوج من ابنة محمد علي الأمين، عضو المجلس التشريعي للمجلس الإسلامي الشيعي في لبنان.

- في عام 1994، عيّن نصر الله صفي الدين رئيسا لمنطقة بيروت التابعة لحزب الله.

- في عام 1995، تولى صفي الدين رئاسة مجلس الجهاد المسؤول عن النشاط العسكري لحزب الله وبدأ العمل كعضو في مجلس الشورى.

- في عام 1998، تمت ترقية صفي الدين ليكون مسؤولا عن المجلس التنفيذي.

- وفقا لمركز "ألما" للدراسات والأبحاث، يقود صفي الدين عملية الترويج لهوية حزب الله الإيرانية.

- شقيق صفي الدين، عبد الله، هو ممثل حزب الله في إيران. وعبد الله شخصية معروفة خاضعة للعقوبات الأميركية بسبب تهريب المخدرات وغسيل الأموال نيابة عن حزب الله.

- في عام 2020، تزوج رضا، نجل صفي الدين، ابنة قاسم سليماني، زينب.

- ترددت مؤخرا أنباء عن أن رضا هو المسؤول عن أحد طرق تهريب المكونات العسكرية الصغيرة من إيران إلى لبنان.