الصحة اللبنانية تلعن سقوط 5 شهداء و21 مصابا جراء غارة للاحتلال على مدينة النبطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:29 مساءً - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، قبل قليل، نقلته عن وزارة الصحة اللبنانية، قولها إن هناك 5 شهداء و21 مصابا جراء غارة للاحتلال الإسرائيلى، على مدينة النبطية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثانى، والتى أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحى الحياة كافة.