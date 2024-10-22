نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقلبات جوية شديدة تضرب مصر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، تقلبات جوية شديدة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة، ونشاط قوي في حركة الرياح الشمالية الشرقية، والتي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة.

تبدأ هذه التقلبات الجوية في الساعة 6 صباحًا وتستمر حتى نهاية اليوم، مما يستدعي الحذر من قبل المواطنين.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

الرياح النشطة: من المتوقع أن تؤثر الرياح بشكل كبير على المناطق الساحلية، خاصة في الإسكندرية والسواحل الشمالية، حيث قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال في المناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

اضطراب الملاحة البحرية: تؤثر الرياح أيضًا على حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، مما يشكل خطرًا على الصيادين والعاملين في الأنشطة البحرية.

تأثير المنخفض القبرصي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي قادم من قبرص، وهو أحد الظواهر الجوية المعروفة خلال فصل الشتاء.

هذا المنخفض يتسبب في عدم استقرار الأحوال الجوية، بما في ذلك نشاط الرياح، العواصف الترابية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة.

الظواهر المصاحبة للمنخفض: انخفاض درجات الحرارة. نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة. تكاثر السحب الممطرة.



وفقًا للدكتورة منار غانم، المتحدثة باسم هيئة الأرصاد، يتسبب المنخفض القبرصي في تدفق الهواء القطبي البارد، مما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة ويؤدي إلى نشاط الرياح المثيرة للعواصف الرملية في بعض الأحيان.

تتفاوت قوة الأمطار المصاحبة للمنخفض حسب الجغرافيا، بينما يعتمد تأثيره على الخرائط الضغطية في كل فترة.

توقعات الطقس في القاهرة والمحافظات