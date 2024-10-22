نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس ليوم 22 أكتوبر 2024: انخفاض الحرارة ونشاط الرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعات الطقس ليوم 22 أكتوبر 2024: انخفاض الحرارة ونشاط الرياح

توقعات الطقس ليوم 22 أكتوبر 2024: انخفاض الحرارة ونشاط الرياح.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط ملحوظ للرياح، مما يزيد الشعور بالبرودة.

تفاصيل الطقس اليوم

توقعات الطقس ليوم 22 أكتوبر 2024: انخفاض الحرارة ونشاط الرياح

من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى، بينما سيكون الجو حارًا في جنوب البلاد خلال النهار. في الليل، يصبح الطقس معتدلًا، ويميل للبرودة في الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر على معظم المناطق.

نشاط الرياح والتحذيرات

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح الشمالية الشرقية من الساعة 6 صباحًا حتى 11 ليلًا، حيث تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، وقد تثير الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة. كما أشارت إلى اضطراب محتمل في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، مع سرعة رياح تتراوح بين 50 و60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

نصائح للمواطنين

نصحت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، خاصة كبار السن والأطفال، خلال الفترات الليلية المتأخرة والصباح الباكر، لتفادي الإصابة بنزلات البرد نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 29°، الصغرى 21°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27°، الصغرى 20°

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 32°، الصغرى 24°

شمال الصعيد: العظمى 30°، الصغرى 19°

جنوب الصعيد: العظمى 34°، الصغرى 22°