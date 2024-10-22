وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:32 صباحاً - وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين في محطة هي الأولى له في جولة بالشرق الأوسط ترمي لإطلاق مسعى جديد لوقف إطلاق النار، بحسب وكالة "رويترز".

وتأتي أحدث جولة لوزير الخارجية الأمريكي بالمنطقة، والتي تعد الحادية عشرة منذ 7 أكتوبر 2023، في وقت يكثف خلاله الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية في غزة ولبنان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكن سيناقش مع زعماء المنطقة أهمية إنهاء حرب غزة، وسُبل رسم خطة لما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني، وكذلك كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وأضافت أن جولة بلينكن ستبدأ بإسرائيل، لكنها لم تحدد الدول الأخرى.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية: "خلال جولته في المنطقة، سيناقش الوزير بلينكن أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".