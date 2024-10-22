نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين الراسي تهرب من منزلها بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، ما دفع عددًا من نجوم الفن لمشاركة تجاربهم الشخصية حول تأثير الحرب على حياتهم وأسرهم.

وشارك البعض الآخر توثيقات لمحاولاتهم الانتقال من أماكنهم بحثًا عن الأمان.

نادين الراسي تغادر منزلها بسبب القصف

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي فيديو عبر حسابها على إنستجرام، يُظهر لحظات مغادرتها لمنزلها في الحازمية وهي ترتدي ملابس النوم، بعدما اشتد القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت وانتشرت رائحة الصواريخ في المنطقة.

وقالت نادين في الفيديو إن رائحة البارود القوية الناجمة عن القصف الإسرائيلي تغمر محيط منزلها، متسائلة عن نوع السلاح المستخدم، وملمحة إلى احتمالية استخدام أسلحة محظورة دوليًا.

نادين الراسي ترد على منتقديها

في سياق آخر، ردت نادين الراسي على منتقدي إطلالاتها الجريئة، موجهة لهم رسالة حادة عبر تصريحات تلفزيونية، قائلة: "اللي خايف من جرأة إطلالتي مش خايف من جرأة لساني وفكري؟"، مؤكدة أنها جريئة في كل شيء، سواء في مظهرها أو أفكارها.