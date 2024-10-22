بالتزامن مع عيد ميلاده الـ 67 النجم الهندي سوني ديول يطرح بوستر فيلمه Jaat

القاهرة - محمد ابراهيم -

قرر النجم الهندي سوني ديول طرح بوستر فيلمه الجديد والذي يحمل اسم jaat ومن المقرر عرضه في مطلع العام القادم، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده الـ 67، وظهر من خلال البوستر أن يطغى على الفيلم طابع الفانتازيا.

تفاصيل فيلم jaat:

يشاركه البطولة كلا من رانديب هودا، فينا كومار سينج، رانجينا كاسندرا، ومن إخراج جوبا تشاندا، أكد موقع PinkVilla الإخباري أنه بدأ الممثل الهندي الشهير سوني ديول تصوير فيلمه البوليوودي الجديد Jaat في مدينة حيدر أباد الهندية، وذلك لكي يكون الفيلم جاهزًا للعرض بالسينمات بعيد الإستقلال الهندي في 25 يناير المُقبل 2025.

سونى ديول يروج لفيلم jaat:

ويذكر أن روج سوني للفيلم من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب:" أقدم لكم الرجل Jaat الحاصل على تصريح وطني للقيام بعمل ضخم وهو فيلم Jaat، أنا سوني ديول انتظروني في شخصية جات وأضاف سوني ديول: أستعدوا لـ وليمة جماعية يقودها باقة من النجوم، فيلم Jaat من إخراج جوبيتشاند ماليني وإنتاج Mythri Movie Makers وPeople Media Factory.

وكان آخر أعمال الفنان سوني ديول فيلم Gadar 2 بطولته مع الفنانة أميشا باتيل الذي عُرض بالسينمات في العام الماضي ونجح نجاحًا ساحقًا وهو الجزء الثاني من فيلم Gadar الذي قدمه سوني ديول في عام 2001.