نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، المواجهة التي تجمع بين ميلان وكلوب بروج، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

موراتا يقود هجوم الميلان أمام كلوب بروج

وقد جاء تشكيل ميلان كالتالي:-

`حراسة المرمى: مايك ماينان.

`خط الدفاع: تيو هيرنالديز - إميرسون - فيكايو تومري - جابيبي.

`خط الوسط: تياني ريندرز - لوفتوس تشيك - يوسف فوفانا.

`خط الهجوم: لياو - كريستيان بوليستيش - ألفارو موراتا.

بينما جاء تشكيل كلوب بروج البلجيكي، كالتالي:-

`حراسة المرمى: مينيوليه.

`خط الدفاع: ميشيل - أوردنيز - خواكين - كوبير.

`خط الوسط: أونيديكا - تزوليس - فاناكن - جاشاري - طالبي.

`خط الهجوم: جوتلجا.

ويحتل الفريق الإيطالي المركز 32 في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد صفر من النقاط، بينما يأتي كلوب بروج في المركز 21 برصيد 3 نقاط.