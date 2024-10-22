الخارجية الأمريكية: بلينكن باق في منطقة الشرق الأوسط لإجراء مزيد من المشاورات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - قالت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن، باق في منطقة الشرق الأوسط خلال هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المشاورات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أضافت الخارجية الأمريكية، على أنها تعمل على تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في الشرق الأوسط، مؤكدين على أنهم يريدون أن يتمكن الشعب اللبناني من اختيار رئيسه بعيدا عن أي تدخل من حزب الله.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل بذل مزيد من الجهود لتجنب مناطق المدنيين، مؤكدة على أن إسرائيل عليها مسؤولية التحقيق في أي انتهاكات ضد المدنيين.