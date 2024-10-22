جيش الاحتلال يعلن رسميا اغتيال القيادي بحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إنه نجح في اغتيال القيادي بحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة