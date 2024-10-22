صندوق النقد يتوقع ارتفاع أسعار النفط 10.4% في 2025

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو أسعار النفط بنسبة 0.1% إلى 0.9% خلال عام 2024.

كما خفض الصندوق من توقعاته لأسعار النفط خلال العام المقبل في تقريره الصادر اليوم تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، بنسبة 4.4% إلى 10.4%.

وأبقى على توقعاته لنمو التجارة العالمية عند 3.1% خلال العام الجاري، و3.4% في 2025، ارتفاعًا من 0.8% في 2023.

بينما خفض من توقعاته لنمو واردات الاقتصاديات الكبرى بنسبة 0.3% إلى 2.1% خلال العام الجاري، وبمعدل 2.4% في 2025.

وتوقع انتعاش واردات الأسواق الناشئة والنامية بنسبة 4.6% في 2024، و4.9% العام المقبل.

كما حفض من توقعاته لصادرات الأسواق الكبرى بنسبة 0.1% إلى 2.5% خلال العام الجاري، بمعدل 0.2% إلى 2.7% في 2025.

ورجح نمو صادرات الأسواق الناشئة والنامية إلى 4.6% خلال عامي 2024، و2025.