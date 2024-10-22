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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع ارتفاع أسعار النفط 10.4% في 2025 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو أسعار النفط بنسبة 0.1% إلى 0.9% خلال عام 2024.
كما خفض الصندوق من توقعاته لأسعار النفط خلال العام المقبل في تقريره الصادر اليوم تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، بنسبة 4.4% إلى 10.4%.
وأبقى على توقعاته لنمو التجارة العالمية عند 3.1% خلال العام الجاري، و3.4% في 2025، ارتفاعًا من 0.8% في 2023.
بينما خفض من توقعاته لنمو واردات الاقتصاديات الكبرى بنسبة 0.3% إلى 2.1% خلال العام الجاري، وبمعدل 2.4% في 2025.
وتوقع انتعاش واردات الأسواق الناشئة والنامية بنسبة 4.6% في 2024، و4.9% العام المقبل.
كما حفض من توقعاته لصادرات الأسواق الكبرى بنسبة 0.1% إلى 2.5% خلال العام الجاري، بمعدل 0.2% إلى 2.7% في 2025.
ورجح نمو صادرات الأسواق الناشئة والنامية إلى 4.6% خلال عامي 2024، و2025.
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