معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل برشلونة وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

موقف بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

يسعى برشلونة للثأر من هزيمته من بايرن ميونخ في المواسم الماضية كما ستكون مواجهة قوية للألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الذي يواجه ناديه القديم.

وخسر برشلونة في الجولة من في دوري الأبطال خارج أرضه على يد موناكو بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على أرضه في الجولة الثانية على يونج بويز بخماسية نظيفة.

بينما فاز بايرن ميونخ في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا على دينامو زغرب بتسعة أهداف مقابل هدفين بينما خسر خارج أرضه من أستون فيلا بهدف نظيف.